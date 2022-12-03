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Бої точаться за кожні 100 метрів. ЗСУ "продавлюють" окупантів у районі Сватового та Кремінної

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Луганськ, Субота 03 грудня 2022 11:16
Бої точаться за кожні 100 метрів. ЗСУ "продавлюють" окупантів у районі Сватового та Кремінної Фото: ЗСУ продовжують рухатися вперед на Луганському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують рухатися вперед на Луганському напрямку, "продавлюючи" захист окупантів у районі Сватового та Кремінної, попри серйозну оборону росіян. Бої йдуть практично за кожний метр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Що стосується Харківського напрямку, якраз Сватового та Кремінної, то там Збройні сили України потихеньку продавлюють захист російських окупаційних військ. У принципі, повільно, але впевнено видавлюють їх трохи далі. При чому там реально бої йдуть за кожні 100 метрів. Не можна сказати, що там великі прориви. Дається все дуже тяжко", - зазначив голова ОВА.

За його словами, пов'язано це з тим, що час у росіян на підготовку був і підготуватися вони встигли "досить серйозно".

"Все більше і більше привозять будматеріалів, техніки та свіжомобілізованих. Там просто тисячі цих солдатів. Проте ЗСУ потихеньку рухаються вперед, - додав глава регіону. - Вони (росіяни, - ред.) намагаються всіма силами стримати наступ ЗСУ, але розуміють, що утримати вони не зможуть, тому роблять другу лінію оборони у районі Старобільська”.

Як повідомлялось, на Донбасі російські окупанти продовжують активні штурми та намагаються просунутися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а в районі Сватове - Кремінна Сили оборони України активізують контрнаступальні дії.

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