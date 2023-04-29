Погода на сьогодні в Україні. Синоптик пообіцяла тепло, але не всюди

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 29 квітня, в Україні переважно буде досить тепла погода, але пощастить не всім. До прохолодного повітря місцями може долучатися рвучкий вітер та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11...+16 градусів, в Луганській області - +17...+20 градусів", - розповіла вона. Але, за даними синоптика, вздовж смуги Харків - Полтава - Дніпро - Запоріжжя - Миколаїв - Херсон увірветься холодніше повітря. "У цій зоні очікується лише +9...+12 градусів", - констатувала Діденко. Крім цього, у східній частині очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку. А Дощі пройдуть на сході. місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області "Решта України - у сухій погоді", - попередила синоптик. Як повідомлялось, частину України на вихідних накриють дощі з грозами. При цьому очікується штормовий вітер. Нагадаємо, з 29 квітня по 2 травня у Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря досягатиме 0 градусів.