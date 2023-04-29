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Погода на сьогодні в Україні. Синоптик пообіцяла тепло, але не всюди

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Україна, Субота 29 квітня 2023 07:00
Погода на сьогодні в Україні. Синоптик пообіцяла тепло, але не всюди Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 квітня, в Україні переважно буде досить тепла погода, але пощастить не всім. До прохолодного повітря місцями може долучатися рвучкий вітер та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11...+16 градусів, в Луганській області - +17...+20 градусів", - розповіла вона.

Але, за даними синоптика, вздовж смуги Харків - Полтава - Дніпро - Запоріжжя - Миколаїв - Херсон увірветься холодніше повітря.

"У цій зоні очікується лише +9...+12 градусів", - констатувала Діденко.

Крім цього, у східній частині очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.

А Дощі пройдуть на сході. місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області

"Решта України - у сухій погоді", - попередила синоптик.

Як повідомлялось, частину України на вихідних накриють дощі з грозами. При цьому очікується штормовий вітер.

Нагадаємо, з 29 квітня по 2 травня у Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря досягатиме 0 градусів.

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