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Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні

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Київ, П'ятниця 28 квітня 2023 15:29
Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні Фото: Частину України накриють дощі з грозами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Частину України на вихідних накриють дощі з грозами. При цьому очікується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Так, за даними синоптиків, у наступні три доби у східній та південно-східній частині країни очікуються невеликі та помірні дощі. При цьому найближчої ночі у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями прогнозуються значні дощі, а також грози.

Температура повітря вночі становитиме +5 +10 градусів, а вдень +10 +17.

На решті території переважно буде без опадів. Температура вночі становитиме +1 +6 градусів, а на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0 -5. Температура повітря вдень становитиме +12 +18 градусів.

Вітер в Україні північних напрямків, 5-10 м/с. Завтра в більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях очікуються місцями пориви 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат буде без опадів, лише вдень 30 квітня невеликий дощ. Температура вночі становитиме 0 -5, а вдень +1 +6 градусів.

Нагадаємо, з 29 квітня по 2 травня у Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря досягатиме 0 градусів.

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