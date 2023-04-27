Погода на сьогодні. Синоптик назвала найхолодніші та дощові регіони України

Сьогодні, 27 квітня, найтепліше буде у східних областях України. А дощі пройдуть всюди, окрім західних регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Температура повітря
"Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги наступних областей - Чернігівська-Київська-Черкаська-Кропивницький-Одеська, максимально лише +9...+12 градусів", - розповіла вона.
Крім того:
Опади
За даними синоптика, дощі сьогодні пройдуть повсюди, окрім західних областей.
Погода у Києві
У столиці сьогодні очікується дощова холодна вітряна погода.
"Вдень геть невисокі "плюси" - +10 градусів", - додала Діденко.
Як повідомлялось, потепління слід очікувати в Україні вже з наступного тижня.
Нагадаємо, вчора, 26 квітня, в українських Карпатах вирувала справжня зима, гори замітало снігом.
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