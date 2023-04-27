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Погода на сьогодні. Синоптик назвала найхолодніші та дощові регіони України

Фото: синоптик назвала найхолодніші та дощові регіони України на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 квітня, найтепліше буде у східних областях України. А дощі пройдуть всюди, окрім західних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Температура повітря

"Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги наступних областей - Чернігівська-Київська-Черкаська-Кропивницький-Одеська, максимально лише +9...+12 градусів", - розповіла вона.

Крім того:

  • на заході вдень +10...+13 градусів;
  • на сході - +17...+22 градуси;
  • у центральних областях - +15...+20;
  • у Вінницькій області - +10 градусів;
  • у південній частині +15...+20;
  • в Одеській області - +12 градусів.

Опади

За даними синоптика, дощі сьогодні пройдуть повсюди, окрім західних областей.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується дощова холодна вітряна погода.

"Вдень геть невисокі "плюси" - +10 градусів", - додала Діденко.

Як повідомлялось, потепління слід очікувати в Україні вже з наступного тижня.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, в українських Карпатах вирувала справжня зима, гори замітало снігом.

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