Погода на сегодня. Синоптик назвала самые холодные и дождевые регионы Украины
Сегодня, 27 апреля, теплее всего будет в восточных областях Украины. А дожди пройдут повсюду, кроме западных регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Температура воздуха
"Днем 27 апреля холоднее будет вдоль полосы следующих областей - Черниговская-Киевская-Черкасская-Кропивницкий-Одесская, максимально лишь +9...+12 градусов", - рассказала она.
Кроме того:
- на западе днем +10...+13 градусов.
- на востоке - +17...+22 градуса.
- в центральных областях - +15...+20,
- в Винницкой области - +10 градусов.
- в южной части +15...+20,
- в Одесской области - +12 градусов.
Осадки
По данным синоптика, дожди сегодня пройдут повсюду, кроме западных областей.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается дождливая холодная ветреная погода.
"Днем совсем невысокие "плюсы" - +10 градусов", - добавила Диденко.
Как сообщалось, потепление следует ожидать в Украине уже на следующей неделе.
Напомним, вчера, 26 апреля, в украинских Карпатах бушевала настоящая зима, горы заметало снегом.
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