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Погода на сегодня. Синоптик назвала самые холодные и дождевые регионы Украины

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 07:00
Погода на сегодня. Синоптик назвала самые холодные и дождевые регионы Украины Фото: синоптик назвала самые холодные и дождевые регионы Украины на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 апреля, теплее всего будет в восточных областях Украины. А дожди пройдут повсюду, кроме западных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Температура воздуха

"Днем 27 апреля холоднее будет вдоль полосы следующих областей - Черниговская-Киевская-Черкасская-Кропивницкий-Одесская, максимально лишь +9...+12 градусов", - рассказала она.

Кроме того:

  • на западе днем +10...+13 градусов.
  • на востоке - +17...+22 градуса.
  • в центральных областях - +15...+20,
  • в Винницкой области - +10 градусов.
  • в южной части +15...+20,
  • в Одесской области - +12 градусов.

Осадки

По данным синоптика, дожди сегодня пройдут повсюду, кроме западных областей.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождливая холодная ветреная погода.

"Днем совсем невысокие "плюсы" - +10 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщалось, потепление следует ожидать в Украине уже на следующей неделе.

Напомним, вчера, 26 апреля, в украинских Карпатах бушевала настоящая зима, горы заметало снегом.

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