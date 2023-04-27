Погода на сегодня. Синоптик назвала самые холодные и дождевые регионы Украины

Фото: синоптик назвала самые холодные и дождевые регионы Украины на сегодня (GettyImages)

Сегодня, 27 апреля, теплее всего будет в восточных областях Украины. А дожди пройдут повсюду, кроме западных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.