ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Погода шокує контрастами: синоптик дала прогноз на 22 липня

Вівторок 22 липня 2025 07:00
UA EN RU
Погода шокує контрастами: синоптик дала прогноз на 22 липня Ілюстративне фото:синоптик дала прогноз на 22 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні очікується спекотна погода. Температура повітря у південніч частині країни очікується до +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

А ось на сході та у центрі стовпчик термометра сьогодні показуватиме від +32 до +36 градусів. У північних областях до +32 градусів. У центральній частині буде трохи свіжіше буде - +29 градусів.

"Спека омине західну частину України, у вівторок там +24+28 градусів", - пише Діденко.

Однак на заході сьогодні очікуються грозові дощі, які впродовж дня і до вечора вівторка дійдуть до північних областей, центральної частини. А також дощі з грозами ймовірні завтра на Одещині та Миколаївщині.

"Уважно! При грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град! На решті території України - без опадів", - зауважила синоптик.

У Києві сьогодні можлива спека, адже вдень прогнозується до +30 градусів. Більшу частину доби буде суха погода, проте ввечері у вівторок в столиці - грозові дощі. зі злива та шквалами.

"Спеку в середині тижня трохи попустить, проте на завершення тижня знову спека "підкрутить" градуси. Південь України, значна частина сходу та Дніпропетровщина спеки навряд чи позбудуться прийдешніми днями", - прогнозує Діденко

Злива у Києві

Минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється
Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні