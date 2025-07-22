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Погода шокирует контрастами: синоптик дала прогноз на 22 июля

Вторник 22 июля 2025 07:00
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Погода шокирует контрастами: синоптик дала прогноз на 22 июля Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на 22 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня ожидается жаркая погода. Температура воздуха в южной части страны ожидается до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

А вот на востоке и в центре столбик термометра сегодня будет показывать от +32 до +36 градусов. В северных областях до +32 градусов. В центральной части будет немного свежее будет - +29 градусов.

"Жара обойдет западную часть Украины, во вторник там +24+28 градусов", - пишет Диденко.

Однако на западе сегодня ожидаются грозовые дожди, которые в течение дня и до вечера вторника дойдут до северных областей, центральной части. А также дожди с грозами вероятны завтра в Одесской и Николаевской областях.

"Внимательно! При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град! На остальной территории Украины - без осадков", - отметила синоптик.

В Киеве сегодня возможна жара, ведь днем прогнозируется до +30 градусов. Большую часть суток будет сухая погода, однако вечером во вторник в столице - грозовые дожди. с ливнем и шквалами.

"Жара в середине недели немного попустит, однако в завершение недели снова жара "подкрутит" градусы. Юг Украины, значительная часть востока и Днепропетровщина от жары вряд ли избавятся в грядущие дни", - прогнозирует Диденко

Ливень в Киеве

В минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

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