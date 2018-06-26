Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +31

В Киеве днем от +23 до +25

Погода на сегодня: 26 июня 2018 года на западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем составит от +19 до +24. На севере без осадков, днем от +23 до +26, в центральной части от +25 до +28. На востоке дожди пройдут только в Донецкой области, дневная температура от +26 до +31. На юге днем от +26 до +31, в Крыму до +31.

Фото: погода на 26 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +23 до +25, ночью от +12 до +14. Ветер восточный,3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве без осадков.

Фото: погода в Киеве и области