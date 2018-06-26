Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +31

У Києві вдень від +23 до +25

Погода на сьогодні: 26 червня 2018 року на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +19 до +24. На півночі без опадів, вдень від +23 до +26, у центральній частині від +25 до +28. На сході дощі пройдуть тільки в Донецькій області, денна температура від +26 до +31. На півдні вдень від +26 до +31, у Криму до +31.

Фото: погода на 26 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +23 до +25, вночі від +12 до +14. Вітер східний,3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві без опадів.

Фото: погода в Києві та області