Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +31

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні переважно без опадів (РБК-Україна)
Фото: в Україні переважно без опадів (РБК-Україна)

У Києві вдень від +23 до +25

Погода на сьогодні: 26 червня 2018 року на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +19 до +24. На півночі без опадів, вдень від +23 до +26, у центральній частині від +25 до +28. На сході дощі пройдуть тільки в Донецькій області, денна температура від +26 до +31. На півдні вдень від +26 до +31, у Криму до +31.

Фото: погода на 26 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +23 до +25, вночі від +12 до +14. Вітер східний,3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві без опадів.

Фото: погода в Києві та області

В Індії через негоду загинули двоє дітей
Теги публікації: Гідрометцентр, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся