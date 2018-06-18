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Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +31

НовостиОбщество    18.06.2018 - 08:10
Фото: в Украине преимущественно без осадков (УНИАН)
Фото: в Украине преимущественно без осадков (УНИАН)

В Киеве днем от +27 до +29

Погода на сегодня: 18 июня 2018 года на западе Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +24 до +29. На севере без осадков, днем от +26 до +29, в центральной части от +27 до +31. На востоке страны без осадков, дневная температура от +26 до +29. На юге тоже дождей не ожидается, днем от +27 до +31, в Крыму до +29.

Фото: прогноз погоды на 18 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +27 до +29, ночью от +16 до +18. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью в Киеве пройдут дожди, днем осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

 

Синоптики предупреждают о грозах в Украине
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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