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Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +31

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 08:10
Фото: в Україні переважно без опадів (УНІАН)
Фото: в Україні переважно без опадів (УНІАН)

У Києві вдень від +27 до +29

Погода на сьогодні: 18 червня 2018 року на заході України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень становитиме від +24 до +29. На півночі без опадів, вдень від +26 до +29, у центральній частині від +27 до +31. На сході країни без опадів, денна температура від +26 до +29. На півдні теж дощів не очікується, вдень від +27 до +31, у Криму до +29.

Фото: прогноз погоди на 18 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +27 до +29, вночі від +16 до +18. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі в Києві пройдуть дощі, вдень опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

 

Синоптики попереджають про грози в Україні
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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