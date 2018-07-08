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Погода на сегодня: в южных областях ожидаются дожди, температура до +33

НовостиОбщество    08.07.2018 - 10:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем температура воздуха от +25 до +27

Погода на сегодня: 8 июля 2018 года в основном во всех областях Украины ожидается переменная облачность, только на юге страны, в частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в АРК Крым ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +24 до +33, в зависимости от региона. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, в центральных областях Украины ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +27 градусов. В Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях температура воздуха составит от +25 до +27, в Винницкой и Днепропетровской областях до +28.

Во всех северных областях температура воздуха будет колебаться от +25 до +27 градусов, синоптики обещают переменную облачность.

В западных регионах Украины воздух прогреется также до +27 градусов. В частности, в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровненской, Закарпатской областях ожидается от +25 до +27 градусов. Во Львовской и Тернопольской областях прогнозируют от +24 до +26.

В восточных областях синоптики прогнозируют +27 до +30. Так, в Харьковской и Луганской областях ожидается от +27 до +29, в Донецкой области до +30.

Украинские синоптики прогнозируют дождь в южных областях страны, ожидается от +29 до +33 градусов. Так, в Херсонской области и в АРК воздух прогреется до максимальных +33 градусов. В Одесской области температура воздуха составит от +29 до + 31, в Николаевской ожидается о +32.

Фото (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве, 8 июля, температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов темпа, ночь ожидается до +18, ветер северо-западный 5-10 м/с.

Фото (meteo.gov.ua)

Погода на сегодня: на больше части территории Украины дожди, температура до +31 В Киеве в ближайшие два часа ожидается гроза
Теги публикации: Гидрометцентр, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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