Погода на сьогодні: в південних областях очікуються дощі, температура до +33

У Києві вдень температура повітря від +25 до +27

Погода на сьогодні: 8 липня 2018 року в основному у всіх областях України очікується мінлива хмарність, тільки на півдні країни, зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в АР Крим очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень становитиме від +24 до +33, в залежності від регіону. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, в центральних областях України очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +27 градусів. У Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях температура повітря становитиме від +25 до +27, у Вінницькій і Дніпропетровській областях до +28.

У всіх північних областях температура повітря коливатиметься від +25 до +27 градусів, синоптики обіцяють мінливу хмарність.

В західних регіонах України повітря прогріється до +27 градусів. Зокрема, у Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській областях очікується від +25 до +27 градусів. У Львівській та Тернопільській областях прогнозують від +24 до +26.

У східних областях синоптики прогнозують +27 до +30. Так, у Харківській і Луганській областях очікується від +27 до +29, в Донецькій області до +30.

Українські синоптики прогнозують дощ у південних областях країни, очікується від +29 до +33 градусів. Так, в Херсонській області і АРК повітря прогріється до максимальних +33 градусів. В Одеській області температура повітря становитиме від +29 до + 31, у Миколаївській очікується до +32.

Фото (meteo.gov.ua)

Погода у Києві на сьогодні

У Києві, 8 липня, температура повітря вдень становитиме від +25 до +27 градусів темпу, ніч очікується до +18, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Фото (meteo.gov.ua)