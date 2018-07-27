Погода на сегодня: на всей территории Украины дожди, температура до +34

В Киеве сегодня ожидаются дожди

Погода на сегодня: 27 июля 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди, температура от +25 до +28 градусов, ночью до +19. На севере страны сегодня днем также дожди, ожидается от +26 до +29 градусов днем и до +19 ночью, в центральных областях также дожди, от +26 до +29 днем и до +19 ночью. В восточных областях дневная температура от +29 до +34, ночью - до +21 градусов. На юге днем от +30 до +34, ночью - до +22, в Крыму температура поднимется до +32, ожидается дождь.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня дожди, днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +17 до +19.