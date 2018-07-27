Погода на сьогодні: по всій території України очікуються дощі, температура до +34

У Києві сьогодні очікуються дощі

Погода на сьогодні: 27 липня 2018 року на всій території України очікуються дощі, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі, температура від +25 до +28 градусів, вночі до +19. На півночі країни сьогодні вдень також дощі, очікується від +26 до +29 градусів вдень і до +19 вночі, в центральних областях також дощі, від +26 до +29, вдень до +19 вночі. У східних областях денна температура від +29 до +34, вночі - до +21 градусів. На півдні вдень від +30 до +34, вночі - до +22, у Криму температура підніметься до +32, очікується дощ.

Погода у Києві на сьогодні

Сьогодні В Києві дощі, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +17 до +19.