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Погода на сегодня: на востоке и юге страны заморозки

Новости » Общество    21.04.2019 - 10:00
Погода на сегодня: на востоке и юге страны заморозки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков днем до +15

Погода в Украине 21 апреля 2019 будет теплой, в западных регионах ожидаются осадки, а на востоке и юге ночью возможны заморозки, температура воздуха днем до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, днем от +12 до +18, ночью от +3 до +7. На севере облачно с прояснением, днем от +13 до +15, а ночью от +3 до +5. В центре сухо и облачно, днем от +13 до +15, ночью от 0 до +5.

На востоке ожидаются заморозки, днем от +11 до +15, ночью от 0 до -3. На юге днем от +12 до +15, ночью возможны заморозки, от +6 до -1. В Крыму без осадков, днем от +11 до +13, ночью от +2 до +4.

Погода в Украине на 21 апреля 2019

Погода в Украине на 21 апреля 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 21 апреля без осадков, днем от +13 до +15, ночью от +3 до +5, ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

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