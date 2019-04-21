Погода на сьогодні: на сході та півдні країни заморозки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів вдень до +15

Погода в Україні 21 квітня 2019 буде теплою, у західних регіонах очікуються опади, а на сході та півдні вночі можливі заморозки, температура повітря вдень до +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі, вдень від +12 до +18, вночі від +3 до +7. На півночі хмарно з проясненням, вдень від +13 до +15, а вночі від +3 до +5. У центрі сухо і хмарно, вдень від +13 до +15, вночі від 0 до +5.

На сході очікуються заморозки, вдень від +11 до +15, вночі від 0 до -3. На півдні вдень від +12 до +15, вночі можливі заморозки, від +6 до -1. У Криму без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +2 до +4.

Погода в Україні на 21 квітня 2019

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 21 квітня без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від +3 до +5, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Києві та області на 21 квітня 2019