Погода на сегодня: Украину накроет похолодание

Фото: в Украине ожидается потепление (РБК-Украина)

В Украине 28 марта будет преимущественно сухо

Погода на сегодня: 28 марта на западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем опустится до +10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе преимущественно дожди с мокрым снегом, днем от +6 до +10, ночью от -4 до +1. На севере без осадков, днем от +5 до +8, а ночью от -2 до -5. В центре преимущественно сухо, днем от +5 до +8, ночью от -3 до +1.

На востоке без осадков, днем от +5 до +8, ночью от -1 до +2. На юге дожди с мокрым снегом пройдут только в Запорожской области, днем от +6 до +10, ночью от -3 до +1. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 28 марта сухо и малооблачно, днем от +5 до +7, ночью от -2 до -4, ветер северный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области