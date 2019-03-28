ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: Україну накриє похолодання

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: Україну накриє похолодання
Фото: в Україні очікується потепління (РБК-Україна)

В Україні 28 березня буде переважно сухо

Погода на сьогодні: 28 березня на заході України пройдуть дощі з мокрим снігом, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході переважно дощі з мокрим снігом, вдень від +6 до +10, вночі від -4 до +1. На півночі без опадів, вдень від +5 до +8, а вночі від -2 до -5. В центрі переважно сухо, вдень від +5 до +8, вночі від -3 до +1.

На сході без опадів, вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +2. На півдні дощі з мокрим снігом пройдуть тільки в Запорізькій області, вдень від +6 до +10, вночі від -3 до +1. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: Україну накриє похолодання

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 березня сухо і малохмарно, вдень від +5 до +7, вночі від -2 до -4, вітер північний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: Україну накриє похолодання

Фото: погода в Києві та області

Синоптик розповіла, коли в Україні буде +18
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України похолоданиесиноптикиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся