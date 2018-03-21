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Погода на сегодня: в Украине снег, температура до +3

НовостиОбщество    21.03.2018 - 08:00
Фото: в Украине ожидается снег (РБК-Украина)
Фото: в Украине ожидается снег (РБК-Украина)

В Киеве днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 21 марта 2018 года на всей территории Украины ожидается снег, дневная температура воздуха составит от -3 до +3. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе днем от -1 до +3, на севере также ожидаются осадки в виде снега, дневная температура от -3 до +2. В центральной части Украины днем от -3 до +2, на юге страны от 0 до +3, в Крыму до +3. В восточных регионах днем от -3 до +2.

Отметим, ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде и ветре в Украине 21 марта. В частности, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег, метели, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Приазовье местами 25-28 м/с.

Фото: прогноз погоды на 21 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от -1 до +1, ночью от -6 до -8. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидается снег.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики
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