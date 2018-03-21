Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Погода на сьогодні: в Україні сніг, температура до +3

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 08:00
Фото: в Україні очікується сніг (РБК-Україна)
Фото: в Україні очікується сніг (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 21 березня 2018 року на всій території України очікується сніг, денна температура повітря становитиме від -3 до +3. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході вдень від -1 до +3, на півночі також очікуються опади у вигляді снігу, денна температура від -3 до +2. У центральній частині України вдень від -3 до +2, на півдні країни від 0 до +3, у Криму до +3. У східних регіонах вдень від -3 до +2.

Зазначимо, раніше синоптики попереджали про сильний снігопад і вітер в Україні 21 березня. Зокрема, вночі та вранці у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікується сильний сніг, хуртовини, у південних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на Приазов'ї місцями 25-28 м/с.

Фото: прогноз погоди на 21 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від -1 до +1, вночі від -6 до -8. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві очікується сніг.

Фото: погода в Києві та області

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Збірна України скасувала тренування в Харкові через погоду
Теги: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top