Погода на сегодня: в Украине снег, местами с дождем, температура до +15

Погода на сегодня: 20 марта 2018 года практически на всей территории Украины ожидается снег, местами с дождем, дневная температура воздуха поднимется до +15. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидается снег, в Закарпатской области с дождем, днем от -5 до +2. На севере также выпадет снег во всех регионах, дневная температура от -3 до -6.

В центральной части Украины снег, днем от -1 до -5. На юге страны снег с дождем, днем от -2 до +3, в Крыму дожди и до +15. В восточных регионах также ожидается снег с дождем, днем от -5 до +2.

Фото: прогноз погоды на 20 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от -4 до -6, ночью от -10 до -12. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью без существенных осадков, днем в столице ожидается снег.

Фото: прогноз погоды в Киеве и области