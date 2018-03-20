Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, температура до +15

Погода на сьогодні: 20 березня 2018 року практично на всій території України очікується сніг, місцями з дощем, денна температура повітря підніметься до +15. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікується сніг, в Закарпатській області з дощем, вдень від -5 до +2. На півночі також випаде сніг у всіх регіонах, денна температура-від -3 до -6.

В центральній частині України сніг, вдень від -1 до -5. На півдні країни сніг з дощем, вдень від -2 до +3, у Криму дощі та до +15. У східних регіонах також очікується сніг з дощем, вдень від -5 до +2.

Фото: прогноз погоди на 20 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від -4 до -6, вночі від -10 до -12. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі без істотних опадів, вдень у столиці очікується сніг.

Фото: прогноз погоди у Києві та області