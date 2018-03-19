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Погода на сегодня: в Украине снег, температура до +8

НовостиОбщество    19.03.2018 - 08:00
Фото: в Украине ожидается снег (РБК-Украина)
Фото: в Украине ожидается снег (РБК-Украина)

В Киеве днем от -5 до -7

Погода на сегодня: 19 марта 2018 года практически на всей территории Украины ожидается снег,  в Крыму и на севере местами без осадков, дневная температура воздуха поднимется до +8. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидается снег, без осадков только в Житомирской области, днем от -6 до +3. На севере также выпадет снег во всех регионах, кроме Киевской области, дневная температура от -4 до -8.

В центральной части Украины снег, днем от -4 до -6. На юге страны снег, днем от -4 до +11, в Крыму до +9 и без осадков. В восточных регионах также ожидается снег, днем от -3 до -6.

Фото: прогноз погоды на 19 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от -5 до -7, ночью от -11 до -13. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью в Киеве снег, днем без существенных осадков.  

Фото: погода в Киеве и области

 

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Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики
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