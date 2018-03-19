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Погода на сьогодні: в Україні сніг, температура до +8

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 08:00
Фото: в Україні очікується сніг (РБК-Україна)
Фото: в Україні очікується сніг (РБК-Україна)

У Києві вдень від -5 до -7

Погода на сьогодні: 19 березня 2018 року практично на всій території України очікується сніг, в Криму і на півночі місцями без опадів, денна температура повітря підніметься до +8. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікується сніг, без опадів тільки в Житомирській області, вдень від -6 до +3. На півночі також випаде сніг у всіх регіонах, окрім Київської області, денна температура-від -4 до -8.

В центральній частині України сніг, вдень від -4 до -6. На півдні країни сніг, вдень від -4 до +11, у Криму до +9 та без опадів. У східних регіонах також очікується сніг, вдень від -3 до -6.

Фото: прогноз погоди на 19 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від -5 до -7, а вночі від -11 до -13. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі в Києві сніг, вдень без істотних опадів.

Фото: погода в Києві та області

 

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Теги: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики
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