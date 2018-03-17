Погода на сегодня: в Украине снег и дожди, температура до +16

Погода на сегодня: 17 марта 2018 года на западе и севере Украины ожидается снег, на остальной территории пройдут дожди, дневная температура воздуха поднимется до +16. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидается снег, в Закарпатской области с дождем, днем от -7 до +6. На севере выпадет снег, дневная температура от -5 до -8.

В центральной части Украины дожди с мокрым снегом, в Днепропетровской и Кировоградской областях дожди, днем от +3 до +11. На юге страны дожди, днем от +9 до +15, в Крыму до +16. В восточных регионах также ожидаются дожди, днем от +3 до +8.

Фото: прогноз погоды на 17 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от -6 до -8, ночью от -6 до -8. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидается снег.

Фото: погода в Киеве и области