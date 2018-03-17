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Погода на сьогодні: в Україні сніг і дощі, температура до +16

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 10:00
Фото: в Україні місцями сніг (РБК-Україна)
Фото: в Україні місцями сніг (РБК-Україна)

У Києві вдень від -6 до -8

Погода на сьогодні: 17 березня 2018 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території пройдуть дощі, денна температура повітря підніметься до +16. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікується сніг, в Закарпатській області з дощем, вдень від -7 до +6. На півночі випаде сніг денна температура від -5 до -8.

В центральній частині України очікуються дощі з мокрим снігом, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях дощі, вдень від +3 до +11. На півдні країни дощі, вдень від +9 до +15, у Криму до +16. У східних регіонах також очікуються дощі, вдень від +3 до +8.

Фото: прогноз погоди на 17 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від -6 до -8, вночі від -6 до -8. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві очікується сніг.

Фото: погода в Києві та області

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Теги: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики
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