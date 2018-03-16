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Погода на сегодня: в Украине снег и дожди, температура до +11

НовостиОбщество    16.03.2018 - 08:00
Фото: в Украине пройдут снег и дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине пройдут снег и дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от -1 до -3

Погода на сегодня: 16 марта 2018 года в северной части Украины ожидается снег, на остальной территории, кроме восточных регионов, пройдут дожди, дневная температура воздуха поднимется до +11. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе снег ожидается в Волынской, Ровенской и Житомирской областях, в остальных областях пройдут дожди, днем от -2 до +10. На севере выпадет снег, дневная температура от -1 до -3.

В центральной части Украины дожди с мокрым снегом, днем от +2 до +6. На юге страны дожди, без осадков только в Запорожской и Херсонской областях, днем от +5 до +9, в Крыму до +11. В восточных регионах сухо и облачно, днем от 0 до +6.

Фото: прогноз погоды на 16 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от -1 до -3, ночью от -3 до -5. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидается снег.

Фото: прогноз погоды в Киеве и области

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Синоптики предупреждают о снеге и гололедице на дорогах Киева
Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики
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