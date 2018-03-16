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Погода на сьогодні: в Україні сніг і дощі, температура до +11

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 08:00
Фото: в Україні пройдуть сніг і дощі (РБК-Україна)
Фото: в Україні пройдуть сніг і дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 16 березня 2018 року в північній частині України очікується сніг, на решті території, крім східних регіонів, пройдуть дощі, денна температура повітря підніметься до +11. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікується сніг у Волинській, Рівненській та Житомирській областях, в інших областях пройдуть дощі, вдень від -2 до +10. На півночі випаде сніг, денна температура від -1 до -3.

В центральній частині України очікуються дощі з мокрим снігом, вдень від +2 до +6. На півдні країни дощі, без опадів, тільки в Запорізькій і Херсонській областях, вдень від +5 до +9, у Криму до +11. У східних регіонах сухо і хмарно, вдень від 0 до +6.

Фото: прогноз погоди на 16 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від -1 до -3, вночі від -3 до -5. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві очікується сніг.

Фото: прогноз погоди у Києві та області

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Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах Києва
Теги: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики
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