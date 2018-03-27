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Погода на сегодня: в Украине снег с дождем, температура до +14

НовостиОбщество    27.03.2018 - 08:00
Фото: в Украине ожидается снег с дожем (РБК-Украина)
Фото: в Украине ожидается снег с дожем (РБК-Украина)

В Киеве днем от +4 до +6

Погода на сегодня: 27 марта 2018 года на территории Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, дневная температура воздуха составит от +3 до +14. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе дожди с мокрым снегом, днем от +5 до +10, без осадков только в Винницкой области. На севере дожди с мокрым снегом, дневная температура от +3 до +6.

В центральной части Украины преимущественно дожди, днем от +3 до +7. На юге дожди ожидаются во всех регионах, кроме Одесской области, днем от +6 до +10. В Крыму днем до +14, на востоке дожди, температура воздуха от +4 до +7.

Фото: прогноз погоды на 27 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +4 до +6, ночью от -1 до -3. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в Киеве без осадков, днем ожидаются дожди.

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупреждают об ослаблении ледостава на реках Украины
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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