Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +14

У Києві вдень від +4 до +6

Погода на сьогодні: 27 березня 2018 року на території України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, денна температура повітря становитиме від +3 до +14. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, вдень від +5 до +10, без опадів тільки у Вінницькій області. На півночі дощі з мокрим снігом, вдень від +3 до +6.

В центральній частині України переважно дощі, вдень від +3 до +7. На півдні дощі очікуються у всіх регіонах, крім Одеської області, вдень від +6 до +10. У Криму вдень до +14, на сході дощі, температура повітря від +4 до +7.

Фото: прогноз погоди на 27 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +4 до +6, вночі від -1 до -3. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у Києві без опадів, вдень очікуються дощі.

Фото: погода в Києві та області