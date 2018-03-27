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Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +14

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 08:00
Фото: в Україні очікується сніг з дощем (РБК-Україна)
Фото: в Україні очікується сніг з дощем (РБК-Україна)

У Києві вдень від +4 до +6

Погода на сьогодні: 27 березня 2018 року на території України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, денна температура повітря становитиме від +3 до +14. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, вдень від +5 до +10, без опадів тільки у Вінницькій області. На півночі дощі з мокрим снігом, вдень від +3 до +6.

В центральній частині України переважно дощі, вдень від +3 до +7. На півдні дощі очікуються у всіх регіонах, крім Одеської області, вдень від +6 до +10. У Криму вдень до +14, на сході дощі, температура повітря від +4 до +7.

Фото: прогноз погоди на 27 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +4 до +6, вночі від -1 до -3. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у Києві без опадів, вдень очікуються дощі.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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