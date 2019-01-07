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Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -9

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -9
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується сніг, вдень від -6 до -8

Погода на сьогодні: 7 січня 2019 року в Україні очікується сніг, температура повітря вдень місцями впаде до -9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг, температура повітря вдень від -3 до -7, а вночі від -6 до -10. На півночі України також сніг, вдень від -6 до -9, вночі від -8 до -14. У центрі країни від -5 до -7, а вночі від -7 до -10.

У східних областях вдень сніг і від -3 до -8, вночі від -7 до -10. На півдні також сніг, температура вдень від -3 до -6, вночі від -4 до -8. У Криму сніг, вдень від -1 до -3, вночі від -4 до -6.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -9

Фото: прогноз на 7 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 січня очікується сніг, вдень від -6 до -8, вночі від -8 до -10, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -9Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -9

Фото: погода в Києві та області

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