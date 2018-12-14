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Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5

Новости » Общество    14.12.2018 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве снег, днем от 0 до -2

Погода на сегодня: 14 декабря 2018 в большинстве областей Украины ожидается снег, температура воздуха днем от -3 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе ожидаются снегопады, температура воздуха днем от -2 до +3, ночью от 0 до -4. В северных областях тоже снег, днем от 0 до -3, ночью от 0 до -3. В центре тоже выпадет снег, днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2.

На востоке преимущественно без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -1 до -3. На юге тоже без осадков, температура днем от +1 до +5, ночью от 0 до -2. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5

Фото: погода на 14 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 14 декабря снег, днем от 0 до -2, ночью от 0 до -2. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5

Фото: погода в Киеве и области

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