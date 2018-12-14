Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сніг, вдень від 0 до -2

Погода на сьогодні: 14 грудня 2018 в більшості областей України очікується сніг, температура повітря вдень від -3 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікуються снігопади, температура повітря вдень від -2 до +3, вночі від 0 до -4. У північних областях теж сніг, вдень від 0 до -3, вночі від 0 до -3. В центрі теж випаде сніг, вдень від -1 до +1, вночі від 0 до -2.

На сході переважно без опадів, вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -3. На півдні теж без опадів, температура вдень від +1 до +5, вночі від 0 до -2. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Фото: погода на 14 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 грудня сніг, вдень від 0 до -2, вночі від 0 до -2. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області