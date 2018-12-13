Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве снег, днем от 0 до -2

Погода на сегодня: 13 декабря 2018 почти на всей территории Украины ожидается снег, температура воздуха днем от -2 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе ожидаются снегопады, температура воздуха днем от -2 до +1, ночью от -1 до -4. В северных областях тоже снег, днем от -2 до +1, ночью от 0 до -2. В центре тоже выпадет снег, днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2.

На востоке преимущественно без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1. На юге снег пройдет только в Одесской и Николаевской областях, температура днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.

Фото: погода на 13 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 13 декабря снег, днем от 0 до -2, ночью от 0 до -2. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области