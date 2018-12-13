Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сніг, вдень від 0 до -2

Погода на сьогодні: 13 грудня 2018 майже на всій території України очікується сніг, температура повітря вдень від -2 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікуються снігопади, температура повітря вдень від -2 до +1, вночі від -1 до -4. У північних областях теж сніг, вдень від -2 до +1, вночі від 0 до -2. В центрі теж випаде сніг, вдень від -1 до +1, вночі від 0 до -2.

На сході переважно без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. На півдні сніг пройде лише в Одеській та Миколаївській областях, температура вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Фото: погода на 13 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 13 грудня сніг, вдень від 0 до -2, вночі від 0 до -2. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області