Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +26

В Киеве днем от +24 до +26

Погода на сегодня: 10 июня 2018 года на западе Украины местами дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +26. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, кроме Ровенской и Волынской, температура воздуха днем составит от +24 до +31. На севере без осадков, днем от +19 до +26, в центральной части от +22 до +27. На востоке страны осадков не ожидается, дневная температура от +21 до +25, на юге днем от +27 до +31, в Крыму до +31.

Фото: прогноз погоды на 10 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +24 до +26, ночью от +13 до +15. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области