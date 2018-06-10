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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +26

НовостиОбщество    10.06.2018 - 10:00
Фото: в Украине без осадков (president.gov.ua)
Фото: в Украине без осадков (president.gov.ua)

В Киеве днем от +24 до +26

Погода на сегодня: 10 июня 2018 года на западе Украины местами дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +26. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, кроме Ровенской и Волынской, температура воздуха днем составит от +24 до +31. На севере без осадков, днем от +19 до +26, в центральной части от +22 до +27. На востоке страны осадков не ожидается, дневная температура от +21 до +25, на юге днем от +27 до +31, в Крыму до +31.

Фото: прогноз погоды на 10 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +24 до +26, ночью от +13 до +15. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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