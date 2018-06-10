Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +26

У Києві вдень від +24 до +26

Погода на сьогодні: 10 червня 2018 року на заході України місцями дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +26. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть в усіх областях, крім Рівненської та Волинської, температура повітря вдень становитиме від +24 до +31. На півночі без опадів, вдень від +19 до +26, у центральній частині від +22 до +27. На сході країни опадів не очікується, денна температура від +21 до +25, на півдні вдень від +27 до +31, у Криму до +31.

Фото: прогноз погоди на 10 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +24 до +26, вночі від +13 до +15. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області