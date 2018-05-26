Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +28

В Киеве днем от +21 до +23

Погода на сегодня: 26 мая 2018 года на юге и местами на западе Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории осадков не ожидается, температура поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе страны дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, дневная температура воздуха составит от +21 до +28. На севере без осадков, днем от +20 до +23, в центральной части от +21 до +23. На востоке Украины без осадков, столбики термометров покажут от +20 до +23. В южных регионах дожди с грозами, днем от +22 до +25, в Крыму до +24 и без осадков.

Фото: прогноз погоды на 26 мая

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +21 до +23, ночью от +12 до +14. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области