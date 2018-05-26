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Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +28

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 10:00
Фото: в Україні переважно без опадів (pixabey)
Фото: в Україні переважно без опадів (pixabey)

У Києві вдень від +21 до +23

Погода на сьогодні: 26 травня 2018 року на півдні та місцями на заході України пройдуть дощі з грозами, на решті території опадів не очікується, температура підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході країни дощі пройдуть у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, денна температура повітря становитиме від +21 до +28. На півночі без опадів, вдень від +20 до +23, у центральній частині від +21 до +23. На сході України без опадів, стовпчики термометрів покажуть від +20 до +23. У південних регіонах дощі з грозами, вдень від +22 до +25, у Криму до +24, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 26 травня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +21 до +23, вночі від +12 до +14. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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