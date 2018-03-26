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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +13

НовостиОбщество    26.03.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков (flickr.com/ebrd)
Фото: в Украине без осадков (flickr.com/ebrd)

В Киеве днем от +6 до +8

Погода на сегодня: 26 марта 2018 года на территории Украины преимущественно без осадков, в южных и центральных регионах местами ожидаются дожди, дневная температура воздуха составит от +2 до +13. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе без осадков, днем от +5 до +13, дожди ожидаются только в Винницкой области. На севере сухо и малооблачно, дневная температура от +2 до +8.

В центральной части Украины преимущественно без осадков, дожди пройдут только в Кировоградской области, днем от +4 до +8. На юге дожди ожидаются в Одесской и Николаевской областях, днем от +5 до +9. В Крыму сухо, днем до +12, на востоке от +2 до +7.

Фото: прогноз погоды на 26 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +6 до +8, ночью от -4 до -6. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве существенных осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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