Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +13

У Києві вдень від +6 до +8

Погода на сьогодні: 26 березня 2018 року на території України переважно без опадів, в південних і центральних регіонах місцями очікуються дощі, денна температура повітря становитиме від +2 до +13. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході без опадів, вдень від +5 до +13, дощі очікуються лише у Вінницькій області. На півночі сухо і малохмарно денна температура від +2 до +8.

В центральній частині України переважно без опадів, дощі пройдуть лише в Кіровоградській області, вдень від +4 до +8. На півдні дощі очікуються в Одеській і Миколаївській областях, вдень від +5 до +9. У Криму сухо, вдень до +12, на сході від +2 до +7.

Фото: прогноз погоди на 26 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +6 до +8, вночі від -4 до -6. Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві істотних опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області