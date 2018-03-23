Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +8

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 23 березня 2018 року на території України переважно без опадів, дощі очікуються в південних регіонах, денна температура повітря підніметься до +8. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході країни без опадів, вдень від 0 до +4. На півночі також опади не очікуються, вдень від -1 до +3, у центральній частині від 0 до +2.

На півдні країни дощі з мокрим снігом очікуються в Запорізькій, Херсонській і Одеській областях, у Миколаївській сніг, вдень від -1 до +3. У Криму дощі, вдень від +6 до +8. У східних регіонах сухо і малохмарно, вдень від -1 до +2.

Фото: прогноз погоди на 23 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +1 до +3, вночі від -10 до -12. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві без істотних опадів.

Фото: погода в Києві та області