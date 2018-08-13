Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +33

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 13 августа 2018 года на территории Украины сухо, осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня малооблачно и без осадков, температура от +27 до +30. На севере страны днем от +26 до +28, в центральных областях от +27 до +31.

В восточных областях дневная температура поднимется до +31, на юге без осадков и от +30 до +33. В Крыму сухо, днем от +29 до +31.

Фото: погода на 13 августа

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве 13 августа без осадков, днем от +26 до +28, ночью от +15 до +17, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве и области