Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 13 серпня 2018 року на території України сухо, опадів не очікується, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України хмарно і без опадів, температура від +27 до +30. На півночі країни, вдень від +26 до +28, у центральних областях від +27 до +31.

У східних областях денна температура підніметься до +31, на півдні без опадів і від +30 до +33. У Криму сухо, вдень від +29 до +31.

Фото: погода на 13 серпня

Погода у Києві на сьогодні

У Києві 13 серпня без опадів, вдень від +26 до +28, вночі від +15 до +17, швидкість вітру 3-8 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві та області