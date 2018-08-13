Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33

Новини Суспільство 13.08.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів (pixabey)
Фото: в Україні без опадів (pixabey)

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 13 серпня 2018 року на території України сухо, опадів не очікується, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України хмарно і без опадів, температура від +27 до +30. На півночі країни, вдень від +26 до +28, у центральних областях від +27 до +31.

У східних областях денна температура підніметься до +31, на півдні без опадів і від +30 до +33. У Криму сухо, вдень від +29 до +31.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33

Фото: погода на 13 серпня

Погода у Києві на сьогодні

У Києві 13 серпня без опадів, вдень від +26 до +28, вночі від +15 до +17, швидкість вітру 3-8 метрів на секунду.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33

Фото: погода в Києві та області

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Теги:  Гідрометцентр,  ДСНС,  синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС