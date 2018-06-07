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Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +27

НовостиОбщество    07.06.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков (Pixabey)
Фото: в Украине без осадков (Pixabey)

В Киеве днем от +20 до +22

Погода на сегодня: 7 июня 2018 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +27. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе сухо и без осадков, температура воздуха днем составит от +20 до +27. На севере днем от +18 до +22, в центральной части от +19 до +23. На востоке страны осадков не ожидается, дневная температура от +19 до +23, на юге днем от +22 до +26, в Крыму до +26 и без осадков.

Фото: погода на 7 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +20 до +22, ночью от +8 до +10. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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