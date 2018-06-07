Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +27

В Киеве днем от +20 до +22

Погода на сегодня: 7 июня 2018 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +27. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе сухо и без осадков, температура воздуха днем составит от +20 до +27. На севере днем от +18 до +22, в центральной части от +19 до +23. На востоке страны осадков не ожидается, дневная температура от +19 до +23, на юге днем от +22 до +26, в Крыму до +26 и без осадков.

Фото: погода на 7 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +20 до +22, ночью от +8 до +10. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области