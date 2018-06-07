Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +27

У Києві вдень від +20 до +22

Погода на сьогодні: 7 червня 2018 року на території України опадів не очікується, температура повітря підніметься до +27. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході сухо і без опадів, температура повітря вдень становитиме від +20 до +27. На півночі вдень від +18 до +22, у центральній частині від +19 до +23. На сході країни опадів не очікується, денна температура від +19 до +23, на півдні вдень від +22 до +26, у Криму до +26 і без опадів.

Фото: прогноз на 7 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +20 до +22, вночі від +8 до +10. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області