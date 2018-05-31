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Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +33

НовостиОбщество    31.05.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков (УНИАН)
Фото: в Украине без осадков (УНИАН)

В Киеве днем от +28 до +30

Погода на сегодня: 31 мая 2018 года на территории Украины осадков не ожидается, температура поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем составит от +27 до +30. На севере днем от +19 до +30, в центральной части от +26 до +29. На востоке страны также без осадков, дневная температура от +22 до +29, на юге от +27 до +33, в Крыму до +29.

Фото: прогноз погоды на 31 мая

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +28 до +30, ночью от +16 до +18. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

В Украине 29 мая - 1 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность, - ГСЧС
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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