Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів (УНІАН)
Фото: в Україні без опадів (УНІАН)

У Києві вдень від +28 до +30

Погода на сьогодні: 31 травня 2018 року на території України опадів не очікується, температура підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень становитиме від +27 до +30. На півночі вдень від +19 до +30, у центральній частині від +26 до +29. На сході країни також без опадів, денна температура від +22 до +29, на півдні від +27 до +33, у Криму до +29.

Фото: прогноз погоди на 31 травня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +28 до +30, вночі від +16 до +18. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

В Україні 29 травня - 1 червня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека, - ДСНС
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top