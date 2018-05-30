Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +30

В Киеве днем от +27 до +29

Погода на сегодня: 30 мая 2018 года на территории Украины осадков не ожидается, температура поднимется до +30. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем составит от +26 до +30. На севере днем от +25 до +29, в центральной части от +25 до +28. На востоке страны также без осадков, дневная температура от +24 до +26, на юге от +25 до +29, в Крыму до +25.

Фото: прогноз погоды на 30 мая

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +27 до +29, ночью от +13 до +15. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области